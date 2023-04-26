В омской мэрии заверили, что ситуация с трещиной на улице Тюменской находится под контролем

Фото: паблик «Омск Онлайн» во «ВКонтакте»

Сегодня, 26 апреля, в социальных сетях появился пост о том, что в Омске на улице Тюменской, перед въездом на Фрунзенский мост на дороге образовалась огромная трещина, из-за чего, как выразился автор поста, «берег сползает в Омку». К анонимному посту приложили фотографии.

В комментарии к посту мэрия ответила, что о проблеме известно, и ситуация находится под контролем дорожных служб и специалистов городской администрации.

— После схода снега ситуация с трещинами на ул. Тюменской находится на постоянном ежедневном контроле дорожных служб и специалистов администрации города. По предварительной информации, разрушение дорожного полотна происходит из-за постоянного подтопления водами повреждённых подземных сетей. Департамент контроля в настоящее время устанавливает собственника сетей, затем будет проводиться претензионная работа для проведения дальнейших ремонтных работ на ул. Тюменской, — прокомментировали в пресс-службе администрации города Омска.

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