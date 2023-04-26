В Омской области после первой грозы похолодает до -5

Фото: Елена Урманова
По информации, полученной из Обь-Иртышского УГМС, завтра, 27 апреля, ночная температура воздуха будет держаться в пределах +6…+11 градусов. В дневные часы ожидается теплая погода — +21…+26 градусов. Обойдется без осадков. Однако ожидается порывистый юго-западный ветер до 15-20 м/с.
В пятницу, 28 апреля, в области сохранится теплая погода. Температура в ночные часы составит +9…+14 градусов. Дневная температура составит +26 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Местами грозы. В отдельных районах возможен град. Северо-западный ветер до 23 м/с.
Ощутимо похолодает в ночь на субботу, 29 апреля. Местами по Омской области столбик термометра достигнет отметки -5 градусов. Днем ожидается потепление до +9…+14 градусов. Без осадков. Также ожидается северо-западный ветер до 15-18 м/с.
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