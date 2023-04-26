В Омске благоустроят набережную протяженностью 15 километров

Фото: Елена Урманова

Сегодня утром, 26 апреля, врио главы региона проинспектировал омскую набережную.

Виталий Хоценко отметил, что сейчас по благоустройству городской среды Омск занимает последнее место. В городе не хватает спортивных уличных площадок, пешеходных зон, деревьев и пространств для отдыха.

Прогуливаясь по скверам и другим зонам отдыха омичей, Виталий Хоценко пообщался с молодежью и людьми старшего поколения.

— Ситуацию будем менять. Опираться буду на мнение жителей — оно для меня в приоритете. Город должен быть для людей! — подчеркнул врио губернатора Омской области.

По мнению Хоценко, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо активно участвовать в конкурсах Минстроя РФ по благоустройству и привлекать инвесторов.

— Появилась идея разбить набережную на участки и включить в эту работу бизнес. Есть заявители, готовые вкладывать деньги в развитие и заниматься благоустройством, — отметил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

По плану, через пять лет в Омске должна появиться благоустроенная набережная протяженностью 15 километров.

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