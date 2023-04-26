Боб Хартли вновь станет главным тренером омского ХК «Авангарда»

Фото: телеграм-канал Охранники Крылова | ХК «Авангард».

Боб Хартли может вновь стать главным тренером «Авангарда». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Хартли занимал должность главного тренера «ястребов» до весны 2022 года. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Кубок Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что новым генменеджером был назначен Антон Курьянов.

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