В Омске разыскивают двух школьников, пропавших вечером 25 апреля

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омск разыскивают 14-летнего и 15-летнего подростков, которые вечером во вторник, 25 апреля, вышли из дома и не вернулись.

15-летний Вячеслав Буяков вышел из дома по адресу улица Лисицкого, 3 в 21:00 во вторник, но до сих пор так и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, светлые волосы, среднего телосложения. Был одет в синие брюки, желтую толстовку, белую рубашку и синюю куртку с надписью «Россия». При себе имел серый рюкзак.

14-летний Максим Власов в 20:00 в этот же день вышел из дома по адресу улица Верхнеднепровская, 267/4. Информация о его местонахождении отсутствует.

Приметы: рост 165 сантиметров, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в серую куртку до пояса без капюшона, серую футболку, темные штаны и черные кроссовки.

По факту исчезновения школьников СУ СК РФ по Омской области начал доследственную проверку.

— Следователями и полицейскими проводятся разыскные мероприятия, устанавливаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам: 89994701008, 89994537710, 02 (102).

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