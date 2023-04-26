«Росводоканал Омск» подвёл итоги оплат за 1 квартал текущего года

На предприятии проанализировали платежную дисциплину потребителей по итогам трех месяцев текущего года. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 апреля 2023 года составили 998 млн рублей. Год назад этот показатель был равен 910 млн рублей.

В течение первого квартала хорошую платежеспособность показали коммерческие предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы допустили прирост долгов в 3,1%, что в омском водоканале рассматривают как управляемую задолженность. Омский водоканал благодарит крупные коммерческие предприятия, которые вносят оплату за услуги водоснабжения и водоотведения авансовыми платежами. Хорошую тенденцию формирует муниципальное предприятие «Тепловая компания» - на протяжении трех месяцев компания находит возможность погашать долги предыдущих периодов.

Размер задолженности населения на 1 апреля текущего года с учетом управляющих компаний превысил 800 млн рублей. Для сравнения годом ранее задолженность этой группы потребителей составляла 735 млн рублей. Больше всего долгов накопили жители частного сектора. За первый квартал 2023 года увеличение задолженности по этой группе составило 13% или около 5 млн рублей. Жители многоэтажек, получающих квитанцию водоканала, не доплатили за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения более 60 млн рублей.

- Мы благодарим клиентов предприятия, для которых оплата коммунальных услуг остается в числе приоритетных ежемесячных платежей. Средства потребителей необходимы для модернизации сооружений, проведения плановых ремонтов на сетях водоснабжения и водоотведения. Омский водоканал заинтересован в прозрачных и понятных расчетах. Для этого мы просим горожан регулярно передавать показания приборов учета, направлять документы о продаже недвижимости, прописке или выписке, - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, что в отношении абонентов, которые не идут на диалог, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, ограничение ресурсов и принудительное взыскание задолженности. В этом году омский водоканал направит порядка 40 тысяч исковых заявлений на должников – физических лиц. Поставщик услуг призывает потребителей не допускать роста задолженности, а в случае сложной финансовой ситуации обращаться в компанию за реструктуризацией долга.