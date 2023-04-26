С 2 мая вновь запустят автобусы из Омска в Астану

Фото: соцсети АО «Омскоблавтотранс»

Из Омск в Астану с 2 мая вновь начнут курсировать автобусы. Казахстанская компания ТОО «РОСТ» возобновила перевозки, приостановленные во время пандемии коронавируса.

Автобусы будут отправляться от Омского автовокзала через день в 18:00. Стоимость билета составит 2 050 рублей.

— Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марок Mercedes-Benz, MAN и Golden Dragon, — уточнили в Омскоблавтотрансе.

Напомним, рейсы из Омска в города Казахстана начали возобновлять в апреле прошлого года. Сейчас омичи могут добраться на автобусе в Караганду, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Павлодар и Семей.

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