На севере Омской области второй день бушует крупный лесной пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на территории Колосовского района со вторника, 25 апреля, продолжает бушевать крупный лесной пожар. Пламя перекинулось на деревья с болот в Тюкалинском районе.

Ликвидацией возгорания занимаются 15 сотрудников лесхоза, но этих сил недостаточно. К тому же ее также осложняет труднодоступность территории.

— Эта территория – труднодоступная, заболоченная, а так как земля еще не оттаяла, плуг не очень помогает. Лесоводы бульдозером расчищают завалы, на пожаре работает 15 специалистов лесопожарной станции лесхоза. Сейчас идет наращивание сил и средств: четыре человека и технику направил на помощь Тюкалинский лесхоз, такую же поддержку оказала администрация Кутырлинского сельского поселения, трактор предоставил также местный фермер, — рассказали в ГУЛХ Омской области.

Напомним, с 25 апреля на территории 26 районов Омской области был введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание травы и мусора. Нарушителям грозят штрафы до 400 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru