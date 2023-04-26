Каждое шестое преступление в омском УМВД пытались скрыть

Фото Дианы Ивановой.

Омский уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова на прошлой неделе зачитала депутатам доклад об итогах работы своего ведомства за 2022 год. Один из разделов содержит информацию о работе полиции с гражданами. Как сообщает «Город55», как раз эти цифры не прозвучали в устной форме, но отражены в документе.

- В ходе осуществления надзорной деятельности установлено, что сотрудники правоохранительных органов укрывают преступления путем вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений, - сообщает источник.

И таких нарушений в 2022 году насчитали свыше 3 600. А после вмешательства органов прокуратуры отменили 34 965 постановлений об отказе о заведении уголовного дела.

В аппарат уполномоченного в 2022-м подали 108 обращений по вопросам деятельности органов внутренних дел. В них омичи жаловались на волокиту, бездействие полицейских, неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела и нарушения во время рассмотрения заявлений о преступлений.