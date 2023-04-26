На трассах Омской области приступили к нанесению дорожной разметки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление дорожного хозяйства Омской области сообщило о скором появлении дорожной разметки на некоторых трассах в регионе. В частности, разметка появится на дорогах Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Омского, Муромцевского и Оконешниковского муниципальных районов, а также на трассах Омск-Русская Поляна и Троицкое-Чукреевка. Работы выполнят к концу апреля.

К началу лета разметку нанесут на дорогах в Павлоградском, Нижнеомском, Омском, Таврическом, Нововаршавском, Русско-Полянском, Черлакском, Азовском, Любинском, Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Шербакульском, Одесском, Полтавском, Большереченском, Большеуковском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Знаменском, Саргатском, Называевском, Тюкалинском.

Отметим, что накануне не состоялся аукцион по выполнению разметки на дорогах города Омска. Возможно, торги с начальной ценой контракта 10,5 миллиона рублей, повторят.

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