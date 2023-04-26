В Омске будут судить двух водителей, из-за действий которых на дороге погибла 71-летняя пенсионерка

Фото: соцсети. Стоп-кадр видео камеры наблюдения.

Первомайский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело по факту гибели 71-летней пенсионерки, которая случилась зимой этого года. Прокуратура утвердила обвинительное заключение 32-летнему и 20-летнему водителям.

- По мнению следствия, 4 февраля 2023 года 20-летний мужчина, двигаясь по улице Герцена за рулем автомобиля «Ниссан Тино», при подъезде к перекрестку, нарушая правила дорожного движения, стал перестраиваться в средний ряд, пытаясь опередить автомобиль, поворачивающий перед ним налево. При этом молодой человек не убедился в безопасности маневра, заблаговременно не подал сигнал указателем поворота и не предоставил право преимущественного движения ИЖ-27175. В свою очередь, водитель ИЖ, имея возможность снизить скорость, совершил необоснованный маневр сначала вправо, затем влево, от чего его автомобиль занесло на дороге. Мужчина не справился с управлением, выехал на правый по ходу движения тротуар, где допустил наезд на 71-летнюю женщину, - считают прокуроры.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Вину в совершении преступления водитель «ИЖ 27175-40» признал в полном объеме, а водитель «Ниссан Тино», который, выходит, «подрезал» на дороге ИЖ, вину не признал.

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