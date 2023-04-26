За аферы с пенсионерами житель Омска приговорен к 5 годам тюрьмы

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Кировский районный суд города Омск вынес приговор по уголовному делу 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве.

- В суде установлено, что данный гражданин входил в группу лиц, занимавшейся хищением денежных средств у людей пожилого возраста. Соучастники звонили пенсионерам по телефону и сообщали заведомо ложные сведения о совершении их родственниками ДТП с тяжкими последствиями, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба и на иные цели. Получив согласие, обвиняемый лично приезжал к потерпевшим, получал от них наличные и скрывался, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

С июля по август 2022 года от действий аферистов пострадали 7 пенсионеров, которым причинен ущерб на сумму около 3,8 млн рублей.

Суд назначил 28-летнему омичу наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обязал в полном объеме возместить причиненный ущерб.