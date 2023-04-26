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НовостиОбщество26 апреля 2023 3:33

Почта России ознакомила омичей с графиком работы в дни майских праздников

1 и 9 мая все отделения в регионе будут закрыты для посетителей
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта России опубликовала график работы отделений в Омской области в период майских праздников. 1 и 9 мая все офисы будут закрыты для посещений. В период с 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 8 мая для отделений сохранят работу согласно режиму воскресноого графика.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных районов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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