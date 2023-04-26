На левобережье Омска женщина-водитель сбила подростка, он оказался в больнице

Фото: УГИБДД по Омской области.

Как сообщает Госавтоинспекция Омской области, вечером 24 апреля на левобережье Омска близ остановки общественного транспорта «11-й микрорайон» произошел наезд на 15-летнего подростка.

- Водитель автомобиля «Мазда-3» – 33-летняя женщина двигалась по улице 70 лет Октября и, не заметив пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, сбила его, - рассказали в ведомстве. Пострадавшим оказался 15-летний подросток. Он был госпитализирован в больницу. Как видно на кадре, снятом после происшествия, автомобиль тоже немало пострадал.

Сейчас полиция выясняет все причины произошедшего.

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