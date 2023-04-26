«Единая Россия» выдвинет своим кандидатом на выборах в губернаторы Омской области Виталия Хоценко

На предстоящих выборах губернатора Омской области, который пройдут в сентябре этого года, врио губернатора Виталий Хоценко выдвинет свою кандтидатуру от партии «Единая Россия». Об этом сообщил в своем телеграм-канале секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. А также оставил положительный отзыв о Хоценко.

- Знаю как профессионала своего дела, который в любом вопросе погружается в самую суть, пропускает через себя любую проблему и находит решения, - сообщил Турчак.

Бывший премьер ДНР и экс-глава департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ от 29 марта.

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