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НовостиОбщество26 апреля 2023 2:36

В Омской области закончили ремонт 40 километров трассы Марьяновка - Щербакуль

Он длился почти 4 года
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40 километров дороги между Марьяновкой и Шербакулем в Омской области полностью отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя. Ремонт дороги шел четыре года. Дорогу обновляли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- На всех участках осуществлен комплекс работ по устранению пучин, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды и укреплению обочин. Также в рамках контракта подрядчиком выполнена замена старых изношенных остановочных павильонов на новые, установлены необходимые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка с применением термопластика для того, чтобы сделать данный участок более безопасным для всех участников дорожного движения, – отметили в министерстве.

На подъезде к поселку Марьяновка установили автоматический пункт весогабаритного контроля с камерами фиксации нарушений ПДД. Он позволяет снизить риск возникновения ДТП из-за нарушения правил и дольше сохранить качество дорожного полотна.

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