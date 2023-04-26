В период майских праздников глава омского региона Хоценко распорядился усилить меры безопасности

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе особой комиссии поручил усилить антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность мест проведения мероприятий во время майских праздников.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко поручил принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения, недопущению возможных проявлений терроризма в ходе проведения первомайских мероприятий и парада Победы 9 мая, - сообщает пресс-служба омского правительства.

Для обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий ежедневно будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также представители общественных добровольных формирований.

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