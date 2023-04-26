До 25 июня омичам запретили ходить в леса и разводить там костры

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 25 июня 2023 года в Омской области действует введенный накануне противопожарный режим. Указ подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко. Режим введен для 26 районов Омской области.

– Запрещается использование открытого огня, в том числе сжигание мусора, травы, листвы и иных материалов, разведение костров. Установлен запрет на посещение лесов, – сообщают в ГУ МЧС по Омской области.

Если жители региона нарушат распоряжение и будут пойманы, установлены штрафы. Для граждан - от 10 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 30 тысяч. 60 тысяч заплатят ИП, 400 тысяч - представители бизнеса.

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