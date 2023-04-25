В Омске не нашлось подрядчика для нанесения дорожной разметки на улицах города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска не смогло отыграть аукцион на выполнение демонтажа старой и нанесение свежей дорожной разметки в городе. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок отподрядчиков. При этом начальная цена контракта составляла 10,5 млн рублей. Согласно документам, работы должны были быть выполнены к 31 июля.

Согласно требованиям, разметка должна быть выполнена термопластиком и эмалью белого и желтого цветов. Торги, разумеется, проведут повторно, ведь омичи много жалуются на отсутствие разметки на дорогах.

Сейчас по итогам прежних аукционов подрядчики наносят разметку на улицах Транссибирской, 60 лет Победы, Маршала Жукова, 70 лет Октября и Фрунзенском мосту.

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