Антитеррористическая комиссия отменила первомайскую демонстрацию в Омске

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Антитеррористическая комиссия, куда входят члены правительства Омской области и регионального УФСБ, утвердила отмену первомайского шествия. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

– В этом году первомайская демонстрация и патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдут в новом формате – без шествий, – рассказал глава региона.

В период майских праздников будут усилены меры безопасности. На особом контроле всех подотчетных ведомств - противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность мест проведения мероприятий, объектов жизнеобеспечения населения.

Отметим, что парад 9 мая в Омске все же собираются провести в традиционном формате.

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