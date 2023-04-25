За последние 10 лет численность населения омского региона снизилась на 142 тысячи человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Омскстат обнародовал динамику смертности и рождаемости в регионе в январе и феврале 2023 года. В этот период в Омской области родились 2457 младенцев и умерли 4163 человека. Было зарегистрировано 1224 брака и 1235 разводов.

На каждые 1000 жителей приходилось 4,1 брака и 4,2 развода, а также 8,3 родившихся и 14,1 умерших. Естественная убыль составила 1706 человек (-5,8 на 1000 человек населения).

При этом если 1 января 2013 года в Омской области насчитывалось 1974 тысячи жителей, то спустя 10 лет, 1 января 2023 года, – 1832,1 тысячи, то есть на 141,9 тысячи меньше.

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