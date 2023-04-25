За неделю омичи стали реже болеть ОРВИ - заболеваемость снизилась на 8%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Роспотребнадзор подсчитал, что за неделю в Омской области заболеваемости ОРВИ снизилась на 8%. Большинство пациентов заражены риновирусами, хотя в регионе циркулируют 5 видов подобных инфекций.

С 17 по 23 апреля показатель заболеваемости составил 32,4 на 10 тысяч населения, что на 36,1% ниже эпидпорога и на 7,6% меньше, чем неделей ранее.

В регионе циркулируют риновирусы (заболеваемость 66,6% от общего числа), сезонные коронавирусы (13,3%), аденовирусы (6,7%), вирусы парагриппа (6,7%) и бокавирусы (6,7%).

Ведомство призывает омичей соблюдать основные меры профилактики респираторных инфекций, несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ.

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