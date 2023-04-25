Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с защитником Шарипзяновым

Фото: hawk.ru.

Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил новый контракт контракт с защитником Дамиром Шарипзяновым. Новые обязательства будут действовать в течение трех лет, об этом сообщает официальный телеграм-канал команды.

В прошедшем сезоне Шарипзянов провел за омский клуб 66 матчей, в которых набрал 19 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина 27-летний игрок обороны провел 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Омские «ястребы» в регулярном сезоне заняли третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей. В плей-офф «Авангард» в первом раунде обыграл «Сибирь» 4-1, во втором — «Металлург» 4-0. В финале Восточной конференции плей-офф омичи уступили «Ак Барсу» 1-4 в серии.

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