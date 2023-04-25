26 апреля в Омске состоится очередной средник

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В Омске продолжается весенний «месячник чистоты», когда горожане активно собирают мусор и приводят в порядок улицы. Массово омичи выходят на уборку в объявленные дни чистоты – по субботам и средам. Организовать работу в эти дни недели дал поручение новый глава региона Виталий Хоценко.

В третью по счету среду на уборку скверов, парков и других общественных пространств, выйдут коллективы омских предприятий и организаций, государственные и муниципальные служащие, общественники, работники КТОСов.

Накануне очередного средника мэр Омска Сергей Шелест дал поручение городским службам внимательней относиться к обращениям омичей, принимавших участие в уборке. По мнению градоначальника, люди не должны подолгу ждать, когда мешки с собранным мусором отправятся на свалку. Это негативно сказывается на облике города. Игнорирование вывоза таких мешков частично превращает в профанацию сам кропотливый процесс.

В связи с этим городская администрацию дает разъяснение – кто, когда и куда должен вывозить черные мешки после «большой уборки». Многое зависит от того, где именно и на каких условиях проводят очистку территории.

Если субботник или средник проводится во дворе многоквартирного дома, собранные мешки, ветки и прочий мусор вывезет управляющая организация. Хорошо, если старший по дому уведомит ее заранее.

Бизнесмены и организации также самостоятельно заботятся о том, чтобы мусор не стоял в мешках, и отправляют его на полигоны в соответствии с правилами благоустройства. Когда речь идет об общественных пространствах – вывоз находится на контроле управления дорожного хозяйства и благоустройства. Как правило, на такие точки омичей приглашают централизовано через СМИ или КТОСы.

Инициативных омичей и общественников, которые всегда рады помочь в уборке городских парков и скверов, просят уведомлять свою окружную администрацию об очистке той или иной территории. Своевременное обращение гарантирует четкий контроль по вывозу мусора сотрудниками УДХиБ.