На финальном шоу турнира по гимнастике в Омске ждут почетную гостью - Алину Кабаеву

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

С 28 по 30 апреля 2023 года в Омске состоятся вторые международные соревнования имени знаменитой омской гимнастки Евгении Канаевой. В минспорта региона подчеркнули, что почетной гостьей финального гала-шоу этого турнира станет известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

- Финальное гала-шоу международного турнира посетит известная российская гимнастка Алина Кабаева. Ведущими станут журналист Дмитрий Губерниев и серебряный призер Олимпийских игр в Атланте Яна Батыршина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, участие во вторых международных соревнованиях имени Евгении Канаевой подтвердили более 200 спортсменок из 15-ти регионов России, а также из 6 стран – Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении и Кубы.

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