В Омске открыли движение трамвая № 7 по всему маршруту, приостановленное неделю назад

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске спустя неделю по полному марруту следования заработал трамвай № 7. Движение маршрута прерывалось из-за очистки путей от мусора и обрезки веток. Спустя неделю в рейс также вернули современные низкопольные вагоны.

- Был выполнен большой объем работ по очистке путей от мусора, а также осуществлена срезка сухих веток, вдоль контактной сети и рельсов на проспекте Королева. Трамвайное сообщение по маршруту поселок Амурский – улица Стрельникова возобновлено в полном объеме в течение всего дня, – отметил начальник филиала «Трамвайное депо» МП Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.

Сейчас на маршруте № 7 ежедневно выходят 15 трамваев, 7 из которых низкопольные модели 71-407 и 71-412 «Спектр», удобные для посадки маломобильных граждан.

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