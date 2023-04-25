С 1 июня в Омске заработает новый отель на Щербанева

С 1 июня в Омске начнет работать новый отель на Щербанева, который изначально строили как Hilton, сообщает «Новый Омск». Название нового заведения семьи Фридманов - «50/60».

С этой даты в отеле смогут принимать гостей на постой. Обещают открыть и ресторан европейской кухни «Метаморфозы». Это заведение расположено на первом этаже. Немногим позже заработает и второе заведение на открытой террасе с говорящим названием «Крыша Сибири».

Всего в отеле будет 120 номеров разных категорий, включая двухэтажные люксы с панорамным видом. Цена ночи в номере стартует от 5 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru