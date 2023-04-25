По Омском Газель врезалась в электропоезд

Фото: Иван МАКЕЕВ

Газель врезалась в электропоезд между станциями Фадино и Стрела Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

ЧП произошло 25 апреля около 12 часов дня. По информации ведомства, задержки в движении пассажирских поездов не допущено.

- На регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Фадино и Стрела Западно-Сибирской железной дороги в Таврическом районе Омской области, произошло столкновение локомотива в составе грузового поезда с автомобилем марки «ГАЗель», - уточнили с профильной прокуратуре.

Сейчас сотрудники надзорного органа проводят проверку и устанавливают все причины происшествия.

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