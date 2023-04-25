Проект детского сада в «Ясной поляне» отправлен на Госэкспертизу в учреждение Омской области

Фото: минстрой Омской области

В АУ «Государственная экспертиза Омской области» отправлен проект детского сада в «Ясной поляне». Об этом сообщает пресс-служба регионального миснтроя.

Нал созданием документации трудился молодой архитектор Максим Гольский. Фасад дошкольного учреждения будет лаконичным, а новые решения позволят сократить расходы на строительство здания.

Для обеспечения потребности в круглогодичной инсоляции помещений спортивного зала и музыкального зала проектом предусмотрены современные зенитные фонари. Для каждой группы запланирована возможность как отдельного входа, так и входа через общие помещения.

Предполагается, что результаты экспертизы будут готовы к концу июня 2023 год.

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