30 лет развития

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В связи с установлением новых экономических отношений в конце 90-х годов прошлого века нотариату, как и множеству других государственных институтов, требовалось реформирование. Предстоял переход от государственного нотариата к внебюджетному, основанному на принципах независимости, публичности, личной ответственности и самофинансирования.

Нотариальная палата должна была организовать и обеспечить плавный, но достаточно быстрый переход на новый уровень работы.

Всего одиннадцать нотариусов приняли решение о переходе из государственного нотариата в частнопрактикующие нотариусы.

В тех условиях неопределенности и неизвестности это был очень смелый и серьезный шаг.

Решались вопросы с помещениями, архивами, приобретением необходимой техники. Уже к 1995 году 70% нотариусов региона имели статус частнопрактикующих.

На первый взгляд может показаться, что нотариусов отпустили на «вольные хлеба».

Это далеко не так. Законодательство закрепило за палатами осуществление контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей. Проверка работы нотариуса проводится один раз в четыре года, при необходимости могут проводиться внеплановые и контрольные проверки.

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона.

Для того, чтобы данное положение было обеспечено, существует серьезная система страхования ответственности нотариуса: нотариус обязан сам застраховать свою нотариальную деятельность, Нотариальная палата в целях обеспечения имущественной ответственности нотариуса заключает договор страхования нотариуса. И кроме того в Федеральной нотариальной палате существует компенсационный фонд.

Таким образом, тройной щит призван обеспечить нарушенные имущественные права заинтересованных лиц.

Частнопрактикующий нотариат за период своего развития преодолел огромное расстояние от пишущей машинки «Москва» к созданию Единой информационной системы, в которой регистрируются абсолютно все нотариальные действия, что позволяет защитить нотариальный акт от подделок, гарантировать достоверность юридически значимых действий.

Сегодня нотариусы предлагают услуги, вчера казавшиеся фантастикой.

Граждане и бизнес оценили возможность мгновенно передать документ в другой город с сохранением его юридической силы. Публичные реестры в сети Интернет позволяют оценить риски оборота заложенного имущества, проверить подлинность доверенности и т.д.

Нотариат сегодня – это современный институт правовой защиты граждан, который идет в ногу со временем.

Законодательно созданы значительные преимущества для нотариальной формы сделок с недвижимостью, что сделало их привлекательными для граждан. Обратившись к нотариусу за удостоверением сделки, гражданин не только получит юридически грамотный документ и нотариальные гарантии на случай оспаривания сделки, но и удобную услугу в формате «одного окна». Стороны сделки могут безопасно и удобно провести расчеты через депозитный счет нотариуса.

В наши дни решен вопрос о придании нотариальным актам повышенной доказательной силы.

Нотариус как институт с высокой степенью ответственности становится все более востребованным обществом.

Сегодня нотариат призван гарантировать имущественные и личные права человека, оградить его от всякого рода злоупотреблений, сделать его жизнь в рамках гражданско-правовых отношений более безопасной.

Поздравляя своих коллег с 30-летием Нотариальной палаты Омской области, выражаю надежду, что цифровые технологии не заслонят Человека с его просьбами, нуждами, проблемами.

Мы должны помнить о том, что роль личности нотариуса сводится к тому, чтобы «живая душа» нотариуса вдохнула «живую душу» в нотариальное дело.

Нотариус города Омска Есипова Светлана Павловна