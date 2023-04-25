Трамвай № 7 поедет по обычному маршруту до омской улицы Стрельникова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До омской улицы Стрельникова по обычному маршруту поедет трамвай № 7. Об этом сообщили в МП «Электрический транспорт».

Общественный транспорт, который ездил от Амурского поселка до улицы Стрельникова, было решено временно отменить. Вагоны по пути следования царапали ветки деревьев, расположенных вдоль контактной сети и трамвайных рельс.

- Был выполнен большой объем работ по очистке путей от мусора, а также осуществлена срезка сухих веток, вдоль контактной сети и рельсов на проспекте Королева. Трамвайное сообщение по маршруту поселок Амурский – улица Стрельникова возобновлено в полном объеме в течение всего дня, – рассказал начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.

К слову, на маршрут вернутся 15 трамваев. Семь из них - это новые вагоны, привезенные из Москвы.

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