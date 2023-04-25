Фонтан на улице Валиханова в Омске запустят 28 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 апреля запустят первый фонтан на улице Чокана Валиханова. Об этом сообщает мэрия Омска.

Пока специалисты ведут подготовительные работы, в пятницу будет запущен фонтан для проверки, а уже с 1 мая омичи полноценно смогут прогуляться возле местной достопримечательности.

– Традиционно в канун 1 мая мы подготавливаем к работе фонтаны на главной прогулочной улице Омска. Проводим ревизию насосного оборудования, испытываем, моем тело фонтанов и чаши, делаем контрольный запуск воды. К 28 апреля мы запустим их, выставим режимы, и 1 мая омичи смогут наслаждаться прогулками по красивой улице, – отметила главный энергетик БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Ольга Анкудинова.

К слову, работать он будет с 10 утра и до 10 вечера. Включение будет производиться автоматически.

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