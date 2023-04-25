«Росводоканал Омск»: передавайте показания онлайн!

Омский водоканал проанализировал способы передачи сведений о расходе воды в первом квартале 2023 года. За три месяца горожане передали поставщику ресурса данные приборов учета 2 млн 680 тысяч раз. В среднем, каждый месяц в водоканал поступала информация о фактическом расходе ресурса по 390 тысячам лицевым счетам. 60% данных поступили электронными способами.

Около 52 тысяч потребителей ежемесячно передают данные через личный кабинет. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года популярность сервиса увеличилась на 4%. Личный кабинет входит в число лидирующих способов дистанционного предоставления показаний на протяжении уже нескольких лет. Кроме того, пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, а также могут направить обращение или оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учёта.

Положительную динамику также продемонстрировали мобильное приложение «РВК.Услуги» и голосовой робот Минта. До 17 тысяч раз в месяц в текущем году возросла передача данных через приложение. Для сравнения, в первом квартале 2022 года ежемесячно таким способом передавали данные по 9 тысячам приборов учета. Аналогичный тренд показал и голосовой робот Минта. Сервис востребован горожанами, которые предпочитают передавать показания по телефону. Услугами голосового помощника в 2023 году омичи стали пользоваться на 18% больше.

«Все больше наших клиентов выбирают дистанционные способы обслуживания и передачи данных, о чем свидетельствует положительная динамика, которую мы наблюдаем последние несколько лет. Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов, в которой заинтересован и поставщик ресурса, и потребитель. Мы продолжаем развитие клиентских сервисов, предлагая омичам различные способы передачи показаний счетчиков», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:

- с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

- через мобильное приложение РВК.Услуги

- через сервис на сайте компании (без регистрации);

- через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;

- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- на сайте www.vp.ru;

- в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30.