Проект детсада на 320 места в микрорайоне «Ясной Поляна» под Омском отправили на госэкспертизу

Фото: минстрой Омской области.

Проект детского сада на 310 мест в микрорайоне «Ясная Поляна» в пригороде Омска направили на рассмотрение в АУ «Государственная экспертиза Омской области». По планам результаты экспертизы будут готовы к концу июня 2023 года.

Разработкой проекта детсада, который появится в микрорайоне, занимался омский архитектор Максим Гольский.

— Проектом предусмотрены максимально компактные планировочные решения, позволяющие сэкономить средства на строительстве и дальнейшей эксплуатации здания. Фасад имеет лаконичное решение. На основном светлом тоне фасада яркими цветовыми акцентами выделены окна и входная группа. Для каждой группы запланирована возможность как отдельного входа, так и входа через общие помещения. Архитектор отразил свежий взгляд на проектирование детского сада, ему удалось сформировать компактное функциональное здание, — рассказала главный архитектор Омской области, замминистра строительства Наталья Старченкова.

Напомним, в микрорайоне «Ясная Поляна» идет также строительство школы на 1122 места. Подрядчик выступает московская компания ООО «Капитал Развитие», которая также возводит школу в микрорайоне «Серебряный Берег» в центре Омска.

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