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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:35

В Омске нашли 43-летнего мужчину, пропавшего еще 1 апреля

Омича более трех недель искали полиция и волонтеры
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: ПСО «ДоброСпасОмск»

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск»

В Омске нашли мужчину, пропавшего еще 1 апреля. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ДоброСпасОмск», омич жив. Других деталей не сообщается.

Напомним, 43-летний Константин В. 1 апреля вышел из дома по улице Карлова и бесследно исчез. О его местонахождении ничего не было известно более трех недель. Пропавшего все это время искали волонтеры и полиция.

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