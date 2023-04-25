Омичам сегодня рекомендуют воздержаться от прогулок в парке «Зеленый остров»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 апреля, на территории парка «Зеленый остров» до 12 часов буду проводить противоклещевую обработку.

В связи с этим омичам рекомендуют сегодня, 25 апреля, воздержаться от прогулок от парке, а в течение 3-5 дней не ходить в зеленой зоне. Все это время будет действовать препарат для обработки.

Обработка идет полным ходом. Фото: БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды».

— В целом в парке достаточно безопасно, поскольку территория второй год подряд обрабатывается весной и осенью, — отметили БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды».

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