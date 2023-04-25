Директор омского департамента имущественных отношений Махиня обзавелся четвертым замом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 21 апреля, заместителем директора департамента имущественных отношений была назначена Мария Стуколова. Об этом сообщает «СуперОмск».

Мария Стуколова стала четвертым замом Дмитрия Махини, являющего руководителем ведомства и вице-мэром Омска. Ранее она занимала должность начальника управления правого обеспечения при департаменте.

Отметим, на момент публикации материала указанная информация на сайте омской мэрии отсутствует. Стукалова по-прежнему значится начальником управления правового обеспечения департамента.

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