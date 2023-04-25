В Омской области с 25 апреля начал действовать особый противопожарный режим

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал постановление регионального правительства о введении особого противопожарного режима в 26 муниципальных районах. Этой новостью глава региона поделился в своем телеграм-канале.

— Начался пожароопасный период, поэтому, зная о ситуация в прошлом, в том числе в Называевске, подписал постановление правительства о введении особого противопожарного режима, чтобы вы, омичи, могли сохранить свои дома и свои жизни, — сказал Хоценко.

Противопожарный режим будет действовать с 25 апреля по 25 июня 2023 года. В этот период, как уточнили в МЧС, на территории 26 районов будет введен запрет сжигание травы и мусора, разведение костров, а также на посещение лесов. Нарушителя грозят штраф от 10 до 400 тысяч рублей.

Напомним, в результате крупного пожара в мае 2022 года в Называевске были уничтожены 88 домов.

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