В Омской области с 25 апреля начинается сезон охоты на пернатую дичь

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 14 районах Омской области с 25 апреля стартует сезон охоты на пернатую дичь. Отстрел глухарей, вальдшнепов, тетеревов, селезней и уток (кроме серых).
— Согласно нормам допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области один охотник за сезон охоты может добыть: 20 особей белолобых гусей, 20 особей селезней уток, 20 особей вальдшнепа, 100 особей грачей, галок и ворон, — пояснили в минприроды Омской области.
Охотникам напоминают о запрете использовать электронные устройства, имитирующие звуки, издаваемых животными, а также любых световых устройств для добычи пернатой дичи.
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