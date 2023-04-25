В Омской области к четвергу потеплеет до +24 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 25 апреля, воздух прогреется до +14...+19 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В среду, 26 апреля, ночью будет +3...+8 градусов. Днем погода в Омске и области будет почти летней: до +23 градусов и без осадков. Ветер западный, северно-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

В четверг, 27 апреля, в ночные часы от +5 до +10 градусов. Днем столбик термометра покажет +19...+24 градусов. В течении суток в Омской области местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 12 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

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