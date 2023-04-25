Валерия Бойко исключили из межведомственной комиссии при губернаторе Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Виталий Хоценко подписал указ о внесении изменений в документ о создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности Государственного фонда поддержки ветеранов на территории Омской области.
Как следует из текста указа, комиссия получила новое название — Межведомственная комиссия при губернаторе Омской области по вопросам деятельности Государственного фонда поддержки участников специальной операции «Защитники Отчества».
Кроме того, указ внес изменения в состав комиссии. Так, ее членами стали руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Омской области Александра Артемова, председатель комитета по социальной политике Заксобрании Омской области. Председателем комиссии стал зампред областного правительства Алексей Ромахин. Первый вице-губернатор Валерий Бойко был исключен из состава совещательного органа.
Ознакомиться с текстом указа можно здесь.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru