Еще на пяти улицах Омска левые повороты окажутся под запретом

Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации департамента транспорта администрации Омска, на некоторых перекрестках и улицах города планируют ввести запреты на левые повороты и развороты. Сделано это для снижения аварийности на некоторых проблемных участках дороги.

Нельзя будет поворачивать налево и разворачиваться по улице Мельничная (в районе дома №87, к. 1 и к. 3) при движении в сторону Русско-Полянского тракта. Те же запреты — при выезде от указанных выше строений на улицу Мельничная.

Под запретом окажется поворот налево с улицы 7-я Северная при пересечении с улицей Орджоникидзе (в обоих направлениях).

Еще один запрет на разворот — в районе дома № 8 к. 2 по улице Лукашевича при движении в сторону улицы Дианова.

Также будет запрещен поворот налево на перекрестке с улицы 70 лет Октября при движении в сторону ТК «Континент».

Запрет на разворот будет действовать в районе дома № 9б по проспекту Мира при движении в сторону улицы Химиков.

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