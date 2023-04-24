Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 17:12

Омский книготорговый дом возглавил Игорь Бабиков

Компанию бизнесмен выкупил в январе за 42,8 миллионов рублей
Елена Урманова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 апреля директором ОАО «Омский книготорговый дом» стал бизнесмен Игорь Бабиков. Такая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Он же является и единственным учредителям.

В январе Бабиков полностью выкупил Омский книготорговый дом у мэрии за 42,8 миллионов рублей. Компания управляла шестью книжными магазинами.

До этого главой предприятия была Людмила Нагибина.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru