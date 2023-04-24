Омский книготорговый дом возглавил Игорь Бабиков

Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 21 апреля директором ОАО «Омский книготорговый дом» стал бизнесмен Игорь Бабиков. Такая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Он же является и единственным учредителям.
В январе Бабиков полностью выкупил Омский книготорговый дом у мэрии за 42,8 миллионов рублей. Компания управляла шестью книжными магазинами.
До этого главой предприятия была Людмила Нагибина.
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