Омскстат рассказал омичам о зарплатах работников науки и социальной сферы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омскстат подвел итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки Омской области за 2022 год. Средняя зарплата за месяц наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 37505 рублей.

Выше всего средняя заработная плата оказалась у научных сотрудников (81058 рублей) и преподавателей вузов (78892 рублей). Зарплата педагогов образовательных, медицинских организаций и работников, оказывающих социальные услуги детям сиротам, составила 38210 рублей. Немного меньше — у социальных работников (36852 рубля) и работников учреждений культуры (36627 рублей).

Чуть выше была зарплата у преподавателей ссузов — 39229 рублей. Школьные учителя получали 37761 рубль (без учета выплат за классное руководство). Педагогам дополнительного образования платили в среднем 36340 рублей. А услуги воспитателей в детских садах оценили в 34125 рублей.

Что касается сферы медицины, то врачи в прошлом году зарабатывали в среднем 73798 рублей в месяц. А заработная плата среднего медперсонала составила 36450 рублей. Самая низкая зарплата оказалась у младшего медперсонала — 33511 рублей.

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