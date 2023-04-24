Стало известно, где в Омске раздают георгиевские ленты

Фото: Елена Урманова

В Омске сегодня, 24 апреля, стартовала патриотическая акция. Она продлится до Дня победы. Всего по городу будет работать десять площадок. С 17:00 до 18:00 омичи могут получить георгиевскую ленточку — знак памяти о Великой Отечественной. Это символ уважения к ветеранам, благодарность людям, отдавшим все для победы в годы Второй мировой войны.

В региональном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали, когда и где можно получить георгиевские ленты:

– 24 апреля – ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский».

– 25 апреля – площадь у ТРК «Кристалл», площадь у музыкального театра.

– 26 апреля – площадь у Главпочтамта, площадь у железнодорожного вокзала.

– 27 апреля – площадь у ТЦ Festival City, ост. «Ул. Лизы Чайкиной», у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская».

– 28 апреля – ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у ТРК «Кристалл».

– 29 апреля – площадь у музыкального театра, площадь у Главпочтамта, у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская»..

– 30 апреля – площадь у железнодорожного вокзала

– 4 мая – ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у ТРК «Кристалл», площадь у Главпочтамта..

– 5 мая – площадь у ТЦ Festival City, площадь у железнодорожного вокзала, ост. «Ул. Лизы Чайкиной», у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская».

– 8 мая – площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у музыкального театра.

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