В Родительский день для омичей будут открыты 11 городских кладбищ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в Родительский день, 25 апреля, будут открыты 11 городских кладбищ. Они все будут работать с 8 до 20 часов. На каждом из них будут будут дежурить сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.

Для комфортного и безопасного посещения кладбище в преддверии Родительского дня был выполнен ряд работ, в частности отремонтированы подъездные пути и подходы, очищены от мусора проезда и аллеи, подготовлены техническая вода и песок, установлены дополнительные биотуалеты и мусорные контейнеры. Кроме того, на территории муниципальных погостов были проведены противоклещевая обработка и дератизация.

Напомним, омичи смогут добраться до всех 11 кладбищах на специальных автобусных маршрутах.

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