На дорогах Омска и области восстановят «растаявшую» разметку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виталий Хоценко восстановить разметку на дорогах Омска и области, растаявшую, по его словам, вместе со снегом.

— Поставил задачу министерству транспорта, управлению дорожного хозяйства Омской области и администрации города заняться этой проблемой. Самое большое количество жалоб и самый большой запрос от людей — это ремонт, строительство, реконструкция дорог плюс разметка, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Глава региона подчеркнул, что необходимо привести все дороги в Омской области в порядок в максимально сжатые сроки.

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