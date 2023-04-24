В Омской области по поручению Хоценко был создан оргкомитет по празднованию Дня Победы

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В Омской области по поручению Виталия Хоценко создадут оргкомитет Победы, который займется вопросами, связанными с подготовкой и организацией праздничных мероприятий.

— Поручил собрать оргкомитет Победы. Вместе проведем заседание, обсудим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветеранские организации. Поставил задачу главам муниципалитетов привести в порядок мемориалы и обелиски, проверить состояние солдатских захоронений и других памятных мест, — сказал Хоценко.

Глава региона отметил, что Парад Победы всё же проведут в Омске. Добавим, 9 мая омичей также ждет традиционный салют.

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