В Омской области наблюдается острый дефицит машинистов, инженеров и сварщиков

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Омской области наблюдается дефицит производственников. Как следует из данных аналитиков портала hh.ru, в регионе на одну вакансию приходится лишь 1,8 резюме при номере в 5-6. Количество предложений о трудоустройстве растет, но при этом желающих работать в этой сфере падает.

Самой высокий спрос наблюдается на машинистов, инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, слесарей, электромонтажников, сварщиков, токарей, технологов, сервисных инженеров, инженеров-механиков, операторов производственных линий.

Если говорить о заработных платах, то в Омской области производственникам в среднем предлагают 62 623 рубля, что ниже, чем в целом по Сибири — 63 819 рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru