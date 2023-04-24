Директору омского ООО «МОНРЕМ» грозит до 3 лет колонии за невыплату зарплат работникам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Директору ООО «МОНРЕМ» может грозить до трех лет колонии за невыплату заработной платы работникам.

— С августа 2021 года по август 2022 года обвиняемый не выплачивал полностью заработную плату и иные установленные выплаты, а также выплачивал заработную плату в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В результате перед 22 работниками образовалась задолженность в размере около 800 тысяч рублей. При этом поступающие в организацию денежные средства он расходовал на иные цели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

До того момента, как было заведено уголовное дело, суд рассмотрел иски работников и постановил взыскать с директора компании всю накопившуюся задолженность. Мужчина вину свою признал и добровольно выплатил более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.

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